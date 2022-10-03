У казанских пользователей возникли сложности с мобильным интернетом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Казани жалуются на сбои в работе «МегаФона». Сложности у пользователей возникли с мобильным интернетом.



— У ряда абонентов, которые пользуются связью в кредит, могли возникнуть временные сложности с успешностью вызовов и передачей данных при минусовом балансе. При пополнении счета вызовы и интернет работают корректно. В настоящее время проблема устранена, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «МегаФона»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Днем в одном из казанских салонов «МегаФона» заявили, что сбоев не наблюдается. Однако, по словам корреспондента «Реального времени», офис посетили несколько человек, у которых возникли проблемы с работой оператора.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина