Оперативники пресекли теракт на железной дороге в Кабардино-Балкарии

Фото: кадр из видео СК РФ

Сотрудники Следственного комитета совместно с ФСБ России, Росгвардией и МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу пресекли теракт на железной дороге в Кабардино-Балкарии. Об этом Следком сообщает в своем официальном telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что теракт был пресечен во время поиска и задержания преступников, которые осуществляли на территории республики экстремистскую и террористическую деятельность.

В ходе рейда оперативники обнаружили двоих мужчин, которые пытались установить взрывчатку на железную дорогу. На требования сдаться они не отреагировали и начали стрельбу. Ответным огнем оба были ликвидированы. В дальнейшем был установлен и задержан их сообщник.

У преступников изъяты огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах готовившегося теракта.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров