Илон Маск представил нового робота

Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск представил тестовый прототип нового человекоподобного робота Optimus. В рамках «Дня искусственного интеллекта в Tesla» робот вышел на сцену и помахал зрителям. Затем Макс показал видео, на котором прототип поливает цветы и перетаскивает коробки.

По словам главы Tesla, робот еще не доработан. Он будет совершенным через 5—10 лет.

Фото: wikipedia.org

При этом Маск отметил, что робот будет стоить менее $20 тысяч. Это «намного дешевле, чем автомобиль».

Идея создания была озвучена еще в августе 2021 года. Согласно проекту, Optimus будет человеческого роста и сможет поднимать вес около 20 килограмм. Он предназначен для помощи людям, пишет ТАСС.

Тем временем в селе Айша в Зеленодольском районе Татарстана возводится первый в России поселок, строящийся по инновационным технологиям 3D-печати. При строительстве жилого комплекса «Квадрум» 3D-принтер с помощью роботизированного «крана-руки» наносит послойно определенную бетонную смесь. Основываясь на трехмерной модели, принтер укладывает уровни и возводит конструкцию на строительной площадке.

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Елизавета Пуншева