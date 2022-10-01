Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к зиме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, самое важное в подготовке автомобиля к зиме — шины. Об этом он рассказал в беседе с RT.

— Как только зима прошла, уже надо об этом думать. О чем сейчас нужно позаботиться автовладельцам? Конечно, у кого нет зимних шин, в первую очередь о них. Если раньше кто-то покупал бэушные шины и они были в наличии, то сейчас такого не будет. Я думаю, что и новых хороших шин вряд ли будет достаточное количество, — отметил эксперт.

Фото: realnoevremya.ru

Канаев отметил, что подготовка должна начинаться еще задолго до наступления холодов.

— Цены будут другие, и дефицит на рынке уже есть... Шины, конечно, один из важнейших моментов. Потому что если все остальное еще более-менее есть, то вот с ними ситуация только усугубляется. Потому что даже те шины, которые есть на складах, они уже процентов на пятьдесят превышают ту стоимость, которая была в прошлом году. Конечно, помимо этого, в обязательном порядке необходимо подготовить машину и решить все проблемы именно сейчас. Все ремонты нужно заканчивать до холодов. Чтобы еще была возможность все, что нужно, посмотреть, доделать или переделать, — завершил он.

Напомним, что вчера Госавтоинспекция Казани провела рейд, в рамках которого особое внимание уделялось профилактике нарушений ПДД, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. В ходе мероприятия в отношении водителей составили 17 административных материалов.

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Елизавета Пуншева