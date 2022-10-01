В Казани выписали 17 административных штрафов в ходе рейда

Вчера Госавтоинспекция Казани провела рейд, в рамках которого особое внимание уделялось профилактике нарушений ПДД, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

В ходе мероприятия в отношении водителей составили 17 административных материалов. Всего за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Казани выявили 8 водителей, которые были за рулем в состоянии опьянения.



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Татьяна Леухина