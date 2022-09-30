ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области объединят в новый федеральный округ России
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области объединят в новый федеральный округ России, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.
— Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создаваться новый федеральный округ, — сообщает ТАСС.
Сегодня в Георгиевском зале Московского Кремля прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.
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