Житель Казани пытался пронести охотничий нож в отделение судебных приставов

В Казани один из посетителей Кировского районного отделения судебных приставов пытался тайно пронести в отделение охотничий нож — на жителя составили протокол об административном нарушении, задержали и передали полиции, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.



В отделении главного управления ФССП по Татарстану действуют правила пропускного режима. Вход в здание осуществляется по документам, удостоверяющим личность, с обязательной регистрацией в журнале учета посетителей. Граждане обязательно проверяются на наличие запрещенных предметов, проходя через металлодетектор. Сотрудники, обеспечивающие безопасность, предлагают лицам, прибывшим в отделение, предъявить предметы, находящиеся при них, и показать содержимое ручной клади.

— В отделения запрещено проносить колюще-режущие предметы, травматическое и огнестрельное оружие, гражданское газовое оружие самообороны, снаряженное слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковое устройство и иные предметы, представляющие угрозы для окружающих, — указали в пресс-службе.

Фото: pxhere.com

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Маргарита Головатенко