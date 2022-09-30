«Газпром» выплатит за I полугодие 1,208 трлн рублей дивидендов — это много или мало?

По итогам января — июня 2022 года ПАО «Газпром» направит на выплату дивидендов 1,208 триллиона рублей. Этот 50% от скорректированной чистой прибыли компании по международным стандартам финансовой отчетности за первое полугодие.

На внеочередном общем собрании акционеры «Газпрома» утвердили размер промежуточных дивидендов — 51,03 рубля на одну акцию. «Это рекордно высокий объем дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка», — сообщила пресс-служба компании.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на 11 октября. Дата завершения их выплаты номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 24 октября, другим лицам — 15 ноября.

1,208 триллиона рублей — это:

$21 миллиард , или €21,8 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня;

, или по курсу ЦБ на сегодня; половина скорректированной чистой прибыли «Газпрома» по МСФО за январь -июнь 2022 года ;

; чуть больше половины от ожидаемых поступлений дивидендов в федеральный бюджета в 2023—2025 годах — на принадлежащие государству акции за три года должны выплатить 2,2 триллиона рублей;

— на принадлежащие государству акции за три года должны выплатить 2,2 триллиона рублей; почти 193,3 миллиарда кубометров газа для татарстанцев — в республике с 1 июля один кубический метр газа для населения стоит 6,25 рубля;

— в республике с 1 июля один кубический метр газа для населения стоит 6,25 рубля; 805 вложений «Газпрома» в реконструкцию стадиона «Юность» в Перми — компания выделит 1,5 миллиарда рублей;

— компания выделит 1,5 миллиарда рублей; 586 сумм, выплаченных «Молдовагазом» за сентябрь, — компания заплатила «Газпрому» $35,898 миллиона;

— компания заплатила «Газпрому» $35,898 миллиона; 97,1% от суммы дивидендов, выплаченной «Газпромом» по итогам 2021 года, — 1,24 триллиона рублей;

— 1,24 триллиона рублей; в 483 раза больше суммы дивидендов девелопера «Самолет» — по итогам первого полугодия 2022-го она составит 2,5 миллиарда рублей;

— по итогам первого полугодия 2022-го она составит 2,5 миллиарда рублей; почти в 16 раз больше общей суммы дивидендов «Татнефти» — суммарно компания за первое полугодие может выплатить 76 миллиардов рублей;

— суммарно компания за первое полугодие может выплатить 76 миллиардов рублей; почти в 9 раз больше полугодовой суммы дивидендов «НОВАТЭКа» — акционерам выплатят в общей сложности 136,634 миллиарда рублей.

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Татьяна Демина