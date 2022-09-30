ФСБ: в Татарстане за контрабанду золота из Турции осуждена пассажирка авиарейса

Условным сроком в Лаишевском суде Татарстана закончилось уголовное дело о незаконном провозе ювелирных украшений 54-летней жительницей Екатеринбурга Ниной Соловьевой. В ноябре 2020 года она была задержана с поличным в международном аэропорту «Казань» сотрудниками УФСБ по РТ с привлечением сил и средств Татарстанской таможни, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе силового ведомства.



Согласно приговору, в сентябре и ноябре 2020 года Соловьева на территории Турецкой Республики приобрела по заниженной цене ювелирные изделия из золота для незаконной продажи в России. На тот момент их рыночная стоимость в РФ оценивалась в 5 млн рублей с лишним.

Однако в преступный бизнес-план вмешались чекисты — пресекли незаконный канал ввоза ювелирных изделий и драгоценностей и направили дело Соловьевой в суд по двум эпизодам преступлений (ч.1 ст. 226.1 УК РФ).

Вину контрабандистка признала. Суд назначил ей 3,5 года лишения свободы условно с испытательным в 2 года. На днях приговор вступил в силу.