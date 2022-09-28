Утром на дорогах Казани образовались длинные пробки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Утром в среду на дорогах Казани образовались длинные пробки. «Стоят» улицы Вишневского, Нурсултана Назарбаева, Павлюхина, Марселя Салимжанова, Островского и другие.



По состоянию на 9:20 дорожная ситуация в Казани оценивается в 5 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты». Заторы также наблюдаются на ул. Лево-Булачная, Гвардейская, Роща Фрунзе, Туфана Миннуллина и других улицах.

скриншот «Яндекс.Карты»

Пробка также образовалась на проспекте Победы, ул. Комиссара Габишева, Танковая и некоторых других.

Напомним, в Казани полностью закрыли движение на мосту через озеро Кабан по ул. Нурсултана Назарбаева. В связи с этим изменилось движение некоторых маршрутов общественного транспорта. Так, автобусы №25, №43 и №77 будут следовать по улицам Марселя Салимжанова, Татарстан и Габдуллы Тукая.



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Татьяна Демина