Семьи погибших и пострадавших при нападении на школу в Ижевске получат выплаты из бюджета

Семьи погибших и пострадавших при нападении на школу №88 в Ижевске получат выплаты из бюджета Удмуртии, сообщили в правительстве региона.



Члены семей погибших получат по 1 млн рублей, кроме того, республика окажет помощь при оплате расходов на организацию похорон.

Пострадавшие, получившие тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, получат из бюджета по 500 тысяч рублей.

В Ижевске состоялось прощание с 11 погибшими в результате трагедии.

— Глава республики и правительство региона выражают глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям будет оказана в полном объеме, — сообщили в региональном правительстве.

В понедельник в школе №88 в Ижевске 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу. По последним данным СК, число пострадавших увеличилось до 25. Среди погибших 17 человек — 11 школьников, остальные — взрослые.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко