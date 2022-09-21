Искусственный интеллект заботится о здоровье жителей Татарстана

В Республике Татарстан завершилось пилотирование аппаратно-программного комплекса мобильной диагностики «Цифровой ФАП» от компании СберМедИИ (16+). Комплекс диагностического оборудования с подключением к интернету и алгоритмам искусственного интеллекта позволил фельдшерам и врачам в трех медицинских организациях Татарстана: ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница» и ГАУЗ Актанышская ЦРБ — оперативно проводить диспансеризацию пациентов даже в труднодоступных населенных пунктах. В течение месяца в рамках пилотов было проведено более 400 исследований.

«Цифровой ФАП» представляет собой компактный кейс, в котором собрано диагностическое оборудование для проведения целого спектра обследований. В базовый комплект «Цифрового ФАП» входят электрокардиограф, тонометр, анализатор крови и мочи, термометр, пульсоксиметр. Благодаря интернет-соединению и алгоритмам ИИ обеспечивается связь между медицинскими организациями в регионах, в том числе взаимодействие с труднодоступными населенными пунктами. Удается в режиме реального времени получить результаты анализов и расшифровку ЭКГ искусственным интеллектом с верификацией врачами-экспертами Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) от СберМедИИ, а также провести плановые и экстренные консультации с профильными специалистами центральных больниц региона.

Наталья Андреевна Филимонова, главный врач Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) от СберМедИИ:

«Аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» уже сегодня используется в 19 субъектах РФ — от Калининградской области до Республики Бурятия. Скрининговые системы на базе искусственного интеллекта позволяют своевременно выявлять пациентов с патологиями, не допускать развития хронических заболеваний, а также распределяют клинические случаи по степени тяжести. Благодаря обработке ЭКГ с помощью алгоритмов повышается точность и качество диагностики, а также скорость обработки результатов исследований, от чего часто может зависеть жизнь человека. Такое комплексное решение помогает повысить эффективность работы врачей и делает оказание медицинской помощи намного удобнее для пациентов».

Оборудование комплекса интегрируется с медицинскими информационными системами (МИС и РМИС), что экономит время врача на заполнении электронных медкарт и позволяет оперативно отправлять обследования по защищенным каналам связи лечащему врачу. Результаты исследований возвращаются в поликлиники и ФАПы с рекомендациями по дальнейшему лечению, маршрутизации и наблюдению пациента.

ПАО Сбербанк

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