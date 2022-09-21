В Челнах откроют модельную центральную детскую библиотеку за 10 миллионов

В Набережных Челнах создадут модельную библиотеку. Она откроется благодаря национальному проекту «Культура».

В библиотеке нового формата будет комфортная среда, современная площадка для общения и отдыха.

— В 2023 году Центральная детская библиотека станет интеллектуальным центром читателей города Набережные Челны и порадует новыми возможностями, изданиями и интерактивным оборудованием, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии города.

Для оснащения всем необходимым из федерального бюджета выделят грант в размере 10 миллионов рублей. На эти средства произведут ремонтные работы, появится новая техника, персонал пройдет повышение квалификации, обновится компьютерная техника, а книжные фонды пополнятся новыми, современными изданиями.



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Татьяна Леухина