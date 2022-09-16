В Татарстане за 1 полугодие 2022 года объем производства электроэнергии вырос на 4,3%

В Татарстане за 1 полугодие 2022 года объем производства электроэнергии всеми станциями вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 13 млрд 595 млн кВт.часов. Об этом сообщил директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов.

Совокупное потребление электроэнергии по республике составило более 16 млрд. кВт.часов. Это больше показателя прошлого года на 4,7%. Дефицит электроэнергии в размере 17,2% восполнили за счет перетоков в энергосистему Татарстана из смежных регионов.

Фото: tatarstan.ru

По группе «Прочие потребители» рост потребления электроэнергии относительно 1 полугодия 2021 года составил около 7%, а по группе «Население» — 7,5%, передает пресс-служба АО «Татэнергосбыт».

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Татьяна Леухина