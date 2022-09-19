В Казань прибыл первый контейнерный поезд из Владивостока — видео

Сегодня в Казань прибыл первый контейнерный поезд с товарами народного потребления из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Поезд шел из Владивостока 11 дней, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В Татарстан прибыли 85 контейнеров с грузом свыше 1,2 тыс. тонн. Товары, пришедшие в республику, предназначены для жителей и промышленных предприятий республики.

Контейнерные поезда будут курсировать раз в 2 недели, в дальнейшем частоту движения планируется увеличить.

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров группы компаний «Дело» Сергеем Шишкаревым. По итогам встречи стороны договорились подготовить проект соглашения о сотрудничестве в сфере организации контейнерных перевозок. Кроме того, решено создать совместную рабочую группу по рассмотрению целесообразности инвестиционной деятельности в ОЭЗ «Алабуга» и развития мультимодальных контейнерных перевозок.



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Татьяна Леухина