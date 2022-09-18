Сегодня в Татарстане потеплеет до +22 градусов

В воскресенье, 18 сентября, в Татарстане ожидается теплая погода и юго-западный ветер с переходом на юго-восточный умеренный. В Гидрометцентре республики прогнозируют туманность в отдельных районах, местами небольшой дождь.

Днем максимальные температуры воздуха составят +17..+22 градусов. В Казани ожидается от +17 до +19°С. В Набережных Челнах — от +19 до +21°С.

Фото: realnoevremya.ru

Также в Гидрометцентре предупреждают о завтрашнем тумане на территории Татарстана и Казани. Местами видимость составит 500 метров и менее.

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Елизавета Пуншева