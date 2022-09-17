В казанском торговом центре «Кольцо» меняют эскалатор

Фото: Артем Гафаров

В казанском торговом центре «Кольцо» меняют эскалатор на нулевом этаже, сообщил корреспондент «Реального времени».

Сейчас он лежит за ограждением в разобранном виде, а в выемке у его основания скопилась вода. В администрации ТЦ пояснили, что работы производятся с целью плановой замены эскалатора, а скопившаяся вода — это лишь «технический нюанс».

— Ничего там не затапливало, это все технические моменты и нюансы. Обычная плановая смена эскалатора, — ответили в администрации.

Фото: Артем Гафаров

Магазин «Эдельвейс» в казанском ТЦ «Кольцо» переехал. Он по-прежнему работает на цокольном этаже, но уже на другой, меньшей по площади территории. Как выяснило «Реальное время», скоро освободившуюся площадку, которая пока закрыта, займет новый магазин.

Рядом с входом на торговую площадь, где совсем недавно работал «Эдельвейс», стоит информационный стенд: «Уважаемые посетители! Магазин переехал. Приносим извинения за доставленные неудобства», — гласит сообщение. Рядом стоит еще один стенд, который указывает, что магазин находится в 20 метрах от прежней площадки.

Как выяснило «Реальное время», до конца года на старом месте «Эдельвейса» откроется магазин нидерландской сети Spar. Он уже готовит арендованную площадку к открытию.



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Максим Кокунин