В России зарегистрировали 58 305 случаев заражения COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 58 305 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировали 20 382 344 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Госпитализированы за сутки 4 216 человек, выздоровели 49 962 пациента. Всего вылечились 19 344 838 россиян.

За сутки от инфекции скончались 107 человек. Общее число умерших достигло 385 944.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 17 сентября читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин