В Казани посадят 50 саженцев триплоидной осины

Фото: Олег Тихонов (архив)

В казанском питомнике редких видов растений в выходные пройдет экологическая акция, во время которой любой желающий сможет посадить один из 50 саженцев триплоидной осины. Об этом сообщает мэрия города.

— Это не первая подобная акция. В этот раз деревья будут высажены вдоль территории питомника и в будущем станут живой зеленой изгородью, — рассказал организатор экоакции Тимур Ескараев.



Фото: kzn.ru

Сейчас в питомнике редких видов растений растут ирис сибирский, норичник теневой, любка двулистная, пальчатокоренник мясокрасный, дубы, рябины и ирга.

Экоактивисты также планируют посадить желуди, присланные из дубрав Волго-Ахтубинской поймы, которая располагается вблизи Волгограда.

Акция стартует в 10:00. Место сбора — возле дома №61 на ул. Торфяной вблизи набережной реки Казанки. Всех желающих, решивших добраться до места на общественном транспорте, организаторы будут встречать в 10:00 возле остановки «2-й переезд» (следующая остановка от Компрессорного завода в сторону поселка Дербышки).

В прошлом году стало известно о создании на улице Торфяной нового питомника. Первым там посадили ирис сибирский — это редкое растение, занесенное в Красную книгу России.



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Илина Хакимова