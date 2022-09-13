В Казани сдали благоустроенный по республиканской программе двор по улице Сабан — видео

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани сдали благоустроенный двор территории дома №2а по улице Сабан. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На детской площадке установили новые светодиоды на осветительных столбах, турник, детскую песочницу, пандус, скамейки для отдыха, лазалка и качели «гнездо», подходящие как для детей, так и для взрослых.

Также во дворе увеличили количество парковочных мест, озеленили территорию.

На прошлой неделе в Татарстане стартовали встречи с жителями, чьи дворы будут благоустроены по президентской программе «Наш двор» в 2023 году. В рамках этого этапа граждане могут ознакомиться с предварительными схемами работ, а также поделиться своим мнением.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина