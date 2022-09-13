На «Шаян ТВ» стартовали съемки четвертого сезона музыкального фестиваля «Сәйлән»

Фото: Максим Платонов (архив)

В студии телеканала «Шаян ТВ» начались съемки четвертого сезона телевизионного музыкального фестиваля «Сәйлән». Премьерные выпуски начнут показывать со 2 октября.

Среди участников фестиваля были ребята из Арского, Высокогорского, Зеленодольского, Балтасинского и других районов, Казани, Челнов и Нижнекамска. Из тысячи заявок профессиональное жюри отобрало на очередной этап 16 участников.

На этапе телевизионного отбора конкурса (полуфинал и финал) молодых исполнителей будет оценивать звездное жюри, в состав которого вошли известные артисты, композиторы, педагоги, поэты и продюсеры. Участников будут оценивать по следующим критериям: музыкальность, тембр, сценическая культура, соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.

В рамках второго этапа члены жюри отбирают восемь участников. Они поборются за статуэтку «Сәйлән».

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Татьяна Леухина