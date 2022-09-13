В России зарегистрировали 44 045 случаев заражения COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 44 045 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировали 20 157 143 случая COVID-19.
Госпитализировали за сутки 4 663 человека, выздоровели 48 187 пациентов. Всего вылечились 19 144 853 россиянина.
За сутки от инфекции скончался 101 человек, общее число умерших достигло 385 530.
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