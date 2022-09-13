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В России зарегистрировали 44 045 случаев заражения COVID-19

11:07, 13.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 44 045 случаев заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В России за минувшие сутки выявили 44 045 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировали 20 157 143 случая COVID-19.

Госпитализировали за сутки 4 663 человека, выздоровели 48 187 пациентов. Всего вылечились 19 144 853 россиянина.

За сутки от инфекции скончался 101 человек, общее число умерших достигло 385 530.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 13 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

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Максим Кокунин
ОбществоМедицина

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