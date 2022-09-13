В Татарстане осудили мужчину, напавшего на судебных приставов

Прокуратура Лаишевского района Татарстана поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что 13 апреля 2022 года двое сотрудников отдела УФССП выехали по месту жительства должника для наложения ареста на автомобиль Skoda Octavia в рамках исполнительного производства о взыскании налоговой задолженности. Мужчина сел за руль автомобиля и попытался наехать на судебных приставов, которые перегородили ему путь. Потерпевшие получили незначительные травмы.

Фото: Максим Платонов

С учетом наличия на иждивении обвиняемого троих малолетних детей суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

На прошлой неделе сообщалось, что в Советском отделении службы судебных приставов №2 по Казани возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя, который задолжал 150 тысяч рублей по налогам.

Гражданин не собирался оплачивать долги. Тогда приставы выяснили через ГИБДД, что у должника в собственности имеется внедорожник BMW X5. Судебный пристав вышел по адресу проживания неплательщика, составил акт описи и ареста, изъял машину, поместив ее на специализированную стоянку.

А днем ранее в Казани у женщины арестовали автомобиль Infiniti из-за долга в 180 тысяч рублей. Если долг не будет оплачен в течение 10 дней с момента наложения ареста, автомобиль отправят на торги. Денежные средства, вырученные от реализации, пойдут в счет погашения долга, а оставшуюся сумму вернут гражданке.



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Максим Кокунин