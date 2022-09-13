РФС и СИБУР подвели итоги казанского этапа турнира «Стальная воля»

Фото: Александр Любарский © Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»

В Казани завершился второй этап всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ. Российский футбольный союз и СИБУР собрали в столице Татарстана более 400 спортсменов из 20 регионов страны. Как сообщается на сайте РФС, матчи по шести дисциплинам проходили с 7 по 11 сентября на четырех спортивных площадках.

Лучшими игроками этапа «Стальной воли» в Казани стали Александр Шурмухин, Марат Ширинян, Андрей Безроднов, Милана Галиханова, Андрей Куклин, Салимат Кадиева, Иван Романов, Богдан Чижов, Вадим Алещенко, Сергей Бушманов, — отмечает РФС. С полным списком команд-победителей и призеров в своих группах, можно ознакомиться на сайте Российского футбольного союза.

— Каждый из тех, кто принял участие в турнире — лидер. Преодолеть себя, проявить характер — это про этих ребят и девчонок, именно поэтому мы назвали эти соревнования «Стальная Воля», — подчеркнул руководитель проектного офиса РФС по устойчивому развитию Алексей Смертин.

— Турнир проводится впервые в истории и мы, в компании СИБУР, приняли решение поддержать казанский этап соревнований. Для нас это важный шаг, поскольку в рамках нашей Стратегии в области устойчивого развития и программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» мы поддерживаем и спорт, и события в социальной сфере. Мы рады тому, что нам удалось принять участие в проведении важного как для республики, так и для всей страны турнира, — подводя итоги состязаниям отметил генеральный директор СИБУР-РТ Алексей Никифоров.

Также в рамках турнира прошел круглый стол по широкому спектру тем, связанных с инклюзивностью в футболе и интеграцией людей с ограниченными возможностями в спорт, образовательную среду, а также возможностях для их дальнейшего саморазвития.

Была продолжена и совместная экологическая инициатива СИБУРа и РФС: на матчах организовали раздельный сбор мусора. Пластиковые бутылки отправятся на переработку на предприятии СИБУРа в Башкортостане, где станет частью эко-материала Vivilen. А баннеры сотрудники «ТГК-16» и «Казаньоргсинтеза» — волонтеры программы СИБУРа «Формула хороших дел», отвезли в приют для животных «Кот и пес». Их используют для утепления вольер. Также в приют были переданы 130 кг кормов и круп для животных.

Следующий — финальный этап турнира «Стальная воля» состоится в Сочи с 9 по 13 ноября.

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