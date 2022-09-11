ЦИК Татарстана озвучил предварительные итоги голосования на довыборах в Госсовет республики
Центральная избирательная комиссия сообщила об обработке 100% протоколов об итогах голосования на дополнительных выборах депутатов Государственного совета Татарстана. Предварительные итоги выглядят следующим образом:
По Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7:
- Рима Мухамедшина (самовыдвижение) — 57,3%;
- Дамир Хуснутдинов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 12,45%;
- Ренат Галимзянов («Коммунисты России») — 10,02%;
- Рустам Ниязов (КПРФ) — 9,08%;
- Кирилл Евсеев (ЛДПР) — 7,59%;
- Роза Гайнутдинова («Новые люди») — 2,26%.
По Пионерскому одномандатному избирательному округу № 14:
- Дмитрий Анисимов («Единая Россия») — 64,39%;
- Рустем Гарипов («Коммунисты России») — 7,42%;
- Сергей Гуськов (ЛДПР) — 6,17%;
- Родион Ефимов («Партия Роста») — 7,24%
- Венера Нагимова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 8,06%;
- Олег Федотов (КПРФ) — 5,69%.
Сегодня в Татарстане с 7:00 до 20:00 проходили дополнительные выборы депутатов Государственного совета РТ и представительных органов местного самоуправления. В Казани проголосовать могли 123 118 человек — это 4% всех избирателей республики. К 10:00 их активность составляла 2,82%, к 12:00 — 9,16%, к 15:00 она достигла 13,62%, а к 18:00 — 19,11%.
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