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ЦИК Татарстана озвучил предварительные итоги голосования на довыборах в Госсовет республики

23:50, 11.09.2022
ЦИК Татарстана озвучил предварительные итоги голосования на довыборах в Госсовет республики
Фото: Максим Платонов

Центральная избирательная комиссия сообщила об обработке 100% протоколов об итогах голосования на дополнительных выборах депутатов Государственного совета Татарстана. Предварительные итоги выглядят следующим образом:

По Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7:

  • Рима Мухамедшина (самовыдвижение) — 57,3%;
  • Дамир Хуснутдинов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 12,45%;
  • Ренат Галимзянов («Коммунисты России») — 10,02%;
  • Рустам Ниязов (КПРФ) — 9,08%;
  • Кирилл Евсеев (ЛДПР) — 7,59%;
  • Роза Гайнутдинова («Новые люди») — 2,26%.
Фото: Максим Платонов

По Пионерскому одномандатному избирательному округу № 14:

  • Дмитрий Анисимов («Единая Россия») — 64,39%;
  • Рустем Гарипов («Коммунисты России») — 7,42%;
  • Сергей Гуськов (ЛДПР) — 6,17%;
  • Родион Ефимов («Партия Роста») — 7,24%
  • Венера Нагимова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 8,06%;
  • Олег Федотов (КПРФ) — 5,69%.

Сегодня в Татарстане с 7:00 до 20:00 проходили дополнительные выборы депутатов Государственного совета РТ и представительных органов местного самоуправления. В Казани проголосовать могли 123 118 человек — это 4% всех избирателей республики. К 10:00 их активность составляла 2,82%, к 12:00 — 9,16%, к 15:00 она достигла 13,62%, а к 18:00 — 19,11%.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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