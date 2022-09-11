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В России зарегистрировали 52 829 случаев заражения COVID-19

11:23, 11.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 52 829 случаев заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 52 829 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировали 20 066 610 случаев COVID-19.

Госпитализировали за сутки 2 185 человек, выздоровели 37 288 пациентов. Всего вылечились 19 061 006 россиян.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За сутки от инфекции скончались 86 человек, общее число умерших достигло 385 348.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 11 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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