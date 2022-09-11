В России зарегистрировали 52 829 случаев заражения COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 52 829 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировали 20 066 610 случаев COVID-19.
Госпитализировали за сутки 2 185 человек, выздоровели 37 288 пациентов. Всего вылечились 19 061 006 россиян.
За сутки от инфекции скончались 86 человек, общее число умерших достигло 385 348.
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