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В Уфе полностью ликвидировали пожар в ТЦ «Мир», который начался в пятницу

08:22, 11.09.2022
В Уфе полностью ликвидировали пожар в ТЦ «Мир», который начался в пятницу
Фото: t.me/mchsrb01

В Уфе спасатели полностью ликвидировали крупный пожар в торговом центре «Меркурий», который начался в пятницу. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Башкирии.

Пожар начался вечером в пятницу. Огонь охватил 1,5 тыс. квадратных метров. Ему был присвоен третий уровень сложности.

Пострадавших на пожаре не было. В ходе тушения из здания эвакуировали животных из контактного зоопарка. Утром в субботу спасатели сообщали о ликвидации открытого горения на площади 5,4 тысячи «квадратов». К тушению привлекали вертолет.

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Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Башкортостан

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