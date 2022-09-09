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МЧС: пострадавших в пожаре торгового центра в Уфе нет

21:40, 09.09.2022
МЧС: пострадавших в пожаре торгового центра в Уфе нет
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Уфе пострадавших в пожаре торгового центра, по предварительным данным, нет. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС России.

По данным ГУ МЧС РФ по Башкирии, пожар охватил 1,5 тыс. квадратных метров, передает «Интерфакс».

Информация о пожаре в ТРЦ «Меркурий» по улице Кольцевой поступила в 19:36 мск.

Прибывшие на место пожарные установили, что было открытое горение на втором этаже торгового центра. В МЧС отмечали, что тушение ведется по повышенному третьему рангу пожара. К тушению привлечены 78 человек и 28 единиц техники.

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Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВласть Башкортостан

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