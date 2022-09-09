В Татарстане выросла заболеваемость мышиной лихорадкой по сравнению с прошлым годом

В Татарстане показатели заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (мышиная лихорадка) в 2,7 раза выше показателей 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.



За 8 месяцев текущего года в Татарстане зарегистрировали 293 случая заболевания ГЛПС, показатель заболеваемости составил 7,9 на 100 тыс. населения, что в 2,7 раза выше показателя 2021 года (110 случаев или 2,96 на 100 тыс. населения) и на 4% выше среднемноголетнего показателя (7,58 на 100 тыс. населения).

ГЛПС регистрируется весь год на всей территории Республики Татарстан с постоянными подъемами весной и осенью.

На 15 территориях показатель заболеваемости мышиной лихорадкой выше среднереспубликанского, из них в пяти более чем в два раза: в Бавлинском (40,22), Высокогорском (20,80), Лаишевском (28,34), Муслюмовском (21,44), Тюлячинском (16,65) районах. Случаи заболевания не зарегистрированы в Аксубаевском, Алексеевском районах.

Вирус ГЛПС, или как в народе его называют «мышиная лихорадка», попадает во внешнюю среду с выделениями инфицированных грызунов. Чаще всего люди заражаются вирусом при прямом контакте человека с животным, а также при употреблении продуктов питания и вдыхании пыли, содержащей выделения грызунов. Как правило, с момента заражения до проявления первых симптомов проходит от недели до 10 дней (максимум до 45 дней). Симптомы мышиной лихорадки схожи с обычной простудой: повышенная температура тела, головные боли, слабость, боль в мышцах и ухудшение аппетита.



В прошлом году в КФУ рассказывали, как разработанные тест-системы на COVID-19 готовятся использовать для тестирования на наличие геморрагической лихорадки с почечным синдромом (мышиная лихорадка).



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Илина Хакимова