В Татарстане возбудили уголовное дело против школьника, который ранил ровесника в грудь ножом

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка из Казани, который ранил ровесника ножом в грудь, сообщила пресс-служба СУ СКР по РТ.

Как уточнил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, расследование контролирует районная прокуратура.

Фото: realnoevremya.ru

Инцидент произошел в Дербышках. Полицейские установили, что конфликт между юношами возник из-за того, что один из них приставал к сестре его одноклассницы.

Потерпевший хотел поговорить с обидчиком, однако тот отказался. Позднее юноши встретились в школе около спортзала, и в ходе разговора один из них достал из школьного рюкзака нож и нанес два удара в область грудной клетки. Нападавший пояснил полицейским, что нашел оружие на спортивной площадке.

После ЧП с подростком провели профилактическую беседу, а потерпевшего направили в больницу.