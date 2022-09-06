Эксперт назвал причины, почему нейросеть не сможет заменить человека

В ближайшее десятилетие нейросеть точно не сможет заменить человека, считает автор курса Skillbox «Data Scientist PRO» Кирилл Шмидт. Он рассказал «Реальному времени» о причинах этого:

Нейросеть не может действовать реактивно

Работа программиста — это не только процесс написания кода, но и интерпретация входящих требований пользователя, постоянный поиск альтернативных и лучших решений. Такого реактивного поведения нейросеть самостоятельно обеспечить не может.

Нейросеть исполняет только часть задач

Нейронные сети помогают решать определенные задачи и в ограниченном количестве. Например, одна и та же нейросеть не может одновременно просчитать курс рубля, подобрать фильм на вечер и проложить кратчайший маршрут до работы. Для каждой из этих задач нужна отдельно обученная нейросеть, а создание каждой из них требует большого объема памяти данных.

Креативность нейросети ограничена объемом обучающих материалов

Нейросеть обучается на входных данных, которые ей задали, и может создать только что-то похожее. Креативность зависит от объема загруженных данных.

По словам Шмидта, скорее всего, нейросеть станет инструментом, который позволит программисту быстрее писать код, модули, разделы, подсказывать слова, функции, блоки.

— Сейчас перед создателями нейросетей не стоит задача по замене человека. Напротив, есть цель сделать программиста более продуктивным, чтобы у него было время заниматься задачами более высокого порядка, — отметил он.

В середине июля сообщалось, что искусственный интеллект теперь может генерировать контент в том числе на татарском языке. Такую функцию добавили в сервис AI-копирайтинга Gerwin AI.