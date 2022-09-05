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Хозяева ищут пропавшую в центре Казани собаку древнейшей породы Ксоло

15:50, 05.09.2022 1
Хозяева ищут пропавшую в центре Казани собаку древнейшей породы Ксоло

Хозяева ищут миниатюрную собаку одной из древнейших в мире пород Ксоло, которая вечером 3 сентября сбежала во время прогулки. Домашний питомец был одет в розовый костюмчик. В районе дома номер 85а по улице Островского собаку подобрали проходившие мимо мужчина и женщина с детьми (фото с камеры видеонаблюдения).

Нашедшим Кнопу и тем, кто обладает информацией о ее текущем местонахождении, гарантируется вознаграждение. Телефон для связи: 8 987 297-62-25.

Справка

Ксолоитцкуинтли (сокращенно Ксоло или Шоло, также Мексиканская голая собака) — одна из древнейших пород мира (некоторые источники утверждают, что самая древняя порода). Родиной этих собак является Мексика.

Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:18
    Очень дорогая и редкая порода. Кто-то наварился, а кто и потерял
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