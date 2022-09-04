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В Кельне прошла демонстрация в поддержку России

19:08, 04.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Кельне прошла демонстрация в поддержку России
Фото: pixabay.com

В центре немецкого Кельна прошла демонстрация в поддержку России, сообщает RT со ссылкой на WDR.

Собравшиеся вышли с российскими флагами. Они высказывались против поставок оружия Украине. В акции приняло участие порядка тысячи человек.

Протестующие призывали в том числе к отмене санкций и введению в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

В апреле в немецких городах Ганновере и Франкфурте-на-Майне состоялись демонстрации против дискриминации русскоязычных жителей Германии. В них приняли участие несколько сотен человек.

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Маргарита Головатенко
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