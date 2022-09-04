В Кельне прошла демонстрация в поддержку России
В центре немецкого Кельна прошла демонстрация в поддержку России, сообщает RT со ссылкой на WDR.
Собравшиеся вышли с российскими флагами. Они высказывались против поставок оружия Украине. В акции приняло участие порядка тысячи человек.
Протестующие призывали в том числе к отмене санкций и введению в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».
В апреле в немецких городах Ганновере и Франкфурте-на-Майне состоялись демонстрации против дискриминации русскоязычных жителей Германии. В них приняли участие несколько сотен человек.
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