Число случаев коронавируса в мире превысило 604 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 604 млн по состоянию на утро воскресенья, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.



Более чем 20 млн зарегистрированных случаев приходится на США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Италию и Южную Корею.

С начала пандемии в мире умерли 6,4 млн человек. Больше всего — в Америке (1,4 млн), Индии (527,9 тыс.) и Франции (155,2 тыс.).

Фото: realnoevremya.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу заявил, что в стране прогнозируется подъем заболеваемости коронавирусом. По его словам, в связи с таким прогнозом в стране необходимо «усилить личные меры безопасности». Мурашко отметил, что подъем заболеваемости на протяжении последних лет отмечается с начала учебного года — то есть в период, когда люди возвращаются в города, а дети идут в школу.

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Маргарита Головатенко