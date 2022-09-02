В Казани на сутки перекроют движение по улице Тукая

Фото: Максим Кокунин

В Казани на сутки перекроют движение автомобильного транспорта по улице Габдуллы Тукая. Это связано со строительством газопровода низкого давления, сообщает мэрия города.

Так, с 3 по 4 сентября будет ограничено движение по проезжей части возле дома №108 по улице Тукая в сторону улицы Технической.

Фото: скриншот

Вчера сообщалось, что в столице Татарстана до конца сентября продлили ограничение движения по улице Губкина.

До 30 сентября для движения частично закрыта проезжая часть возле домов №13 и №25 (корпус 2) по улице Губкина в сторону улицы Космонавтов. Это связано со строительством сетей водоснабжения.

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Максим Кокунин