Twitter начал тестировать функцию редактирования сообщений
Twitter приступила к тестированию функции редактирования сообщений внутри компании, сообщается в официальном блоге компании.
Первыми возможность протестировать новую функцию смогут получить абоненты платной подписки Twitter Blue. Твиты можно будет отредактировать несколько раз в течение 30 минут. Измененные сообщения будут отображаться со значком, временной отметкой и ярлыком.
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