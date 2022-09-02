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Twitter начал тестировать функцию редактирования сообщений

03:31, 02.09.2022
Twitter начал тестировать функцию редактирования сообщений
Фото: pixabay.com

Twitter приступила к тестированию функции редактирования сообщений внутри компании, сообщается в официальном блоге компании.

Первыми возможность протестировать новую функцию смогут получить абоненты платной подписки Twitter Blue. Твиты можно будет отредактировать несколько раз в течение 30 минут. Измененные сообщения будут отображаться со значком, временной отметкой и ярлыком.

Фото: pixabay.com

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Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбщество

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