В России выявили 46 321 случай заболевания COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявили 46 321 случай заражения коронавирусом, госпитализировали 4 232 человека. Всего заболевших по стране зарегистрировано 19 528 969, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 31 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 39 054 человека. Всего вылечившихся — 18 596 634.

За сутки коронавирус унес жизни 92 россиян. Всего от инфекции скончались 384 346 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин