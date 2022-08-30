ФАС одобрила ходатайства о сделке по обмену сервисами между VK и «Яндексом»

Фото: Максим Платонов (архив)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайства по проведению сделки об обмене сервисами между VK и «Яндекс». Об этом говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что ФАС рассмотрела ходатайство о приобретении «Яндексом» сервиса Delivery Club и одобрила его с предписанием. Одним из требований ведомства является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис «Яндекс.Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов. Вместе с этим для партнеров сервисов предписание обеспечивает сохранение размера и порядок формирования вознаграждения в течение 3 лет с момента совершения сделки.

Кроме того, «Яндекс» не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов. ФАС также одобрило с предписанием ходатайство VK о приобретении новостного агрегатора «Новости» и рекомендательной платформы «Дзен». Оператор указанных платформ будет обязан в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности.

Фото: yandex.ru/maps

Напомним, 23 августа компания VK объявила о подписании обязывающих документов, согласно которым она получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников «О2О Холдинг».



— Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений. VK и Сбер остаются стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в различных направлениях, — говорится в сообщении на сайте VK.

Отмечается, что в дальнейшем VK планирует передать Delivery Club «Яндексу» в рамках сделки по приобретению контентных платформ «Дзен» и «Новости».

Примечание от редакции: «О2О Холдинг» — это совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group, которое оказывает услуги в области бухгалтерского учета.

Ранее стало известно, что «Яндекс» покупает у VK сервис доставки еды Delivery Club. Сообщалось, что после закрытия сделки Delivery Club и «Яндекс.Еда» перейдут на единую технологическую платформу. За счет этого плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше. Курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района — и, соответственно, больше зарабатывать. Пользователи, в свою очередь, будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится.

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Максим Кокунин