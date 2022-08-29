Батальон из Татарстана «Алга» готовится к отправке на спецоперацию — видео
Татарстанский батальон «Алга» готовится к отправке на спецоперацию, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Перед отправкой военные в течение почти двух месяцев проходили усиленную физическую, огневую, инженерную, разведывательную подготовку. С батальоном занимались лучшие военные инструкторы.
Вклад в подготовку батальона внесла республика: каждый доброволец получил единовременную выплату в размере 360 тысяч рублей, всю необходимую амуницию и снаряжение. Среди оборудования — собранный на КАМАЗе автомобиль «Ахмат» и квадрокоптер стоимостью около миллиона рублей.
Коллектив по-настоящему многонациональный — в батальоне «Алга» русские, татары, чуваши, марийцы и представители других народов со всей республики.
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