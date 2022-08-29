В Татарстане установили нормативы для формирования стипендиального фонда

В Татарстане установили нормативы на 2023 год для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований республики. Нормативы также утверждены для формирования стоимости дневного рациона питания, согласно постановлению, подписанному премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.



С 1 сентября 2023 года для формирования стипендиального фонда установлены нормативы:

государственной академической стипендии, социальной стипендии студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной форме обучения, — 2 092 рубля;

государственной академической стипендии, социальной стипендии студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения, студентам профессиональных образовательных организаций, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения на базе среднего общего образования, — 762 рубля;

государственной академической стипендии, социальной стипендии студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения на базе основного общего образования, — 545 рублей;

государственной стипендии аспирантам госучреждений и сферы научных исследований и разработок, обучающимся по программе подготовки научно-педагогических кадров по очной форме обучения за счет средств бюджета Татарстана, — 7 752 рубля.

Для формирования стоимости дневного рациона питания на 2023 год утверждены нормативы:

обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения на базе основного общего образования в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования, — 66,66 рубля в день;

обучающимся училища олимпийского резерва исходя из суточного рациона, величины энергозатрат в зависимости от вида спорта и калорийности продуктов питания.

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Маргарита Головатенко