Будущие первоклассники Татарстана получили подарки от «Таттелекома»

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком»

Накануне нового учебного года компания «Таттелеком» традиционно выступила партнером республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу!» и подарила будущим первоклассникам ранцы со стартовым набором школьных принадлежностей.

В акции приняли участие все 42 районных филиала (РУЭС) ПАО «Таттелеком», которые функционируют по всей республике. Адресная социальная помощь была оказана более 400 детям Татарстана из малообеспеченных и многодетных семей, а также более 200 первоклассникам — детям сотрудников компании.

В каждом из ключевых городов республики организовали развлекательную программу (экскурсии, посещение театров и культурно-развлекательных площадок), во время которой руководители структурных подразделений компании поздравили и вручили будущим ученикам главный школьный атрибут.

Напомним, что республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу!» проводится с 2007 года по инициативе Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности и при поддержке президента Татарстана.

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