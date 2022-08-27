«Авито» заблокировал объявления о предзаказе iPhone 14 из-за риска пользователей

Интернет-платформа «Авито» заблокировала объявления о предзаказе iPhone 14 из-за риска пользователей, так как данного товара не существует.

— Мы проанализировали объявления об услугах предзаказа на Apple iPhone 14 вместе с командой модерации и юристов и приняли решение о полной блокировке данного контента по причине высоких рисков манипуляции, введения наших пользователей в заблуждение и совершения в их отношении противоправных действий, — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные объявления касались товаров, которых нет в настоящий момент ни в мире, ни в России, в том числе содержали требование предоплаты за них.

Фото: «Авито»

19 августа Apple предупредила о наличии уязвимости в системах безопасности смартфонов iPhone, планшетов iPad и компьютеров iMac. Об этом компания сообщила в двух отчетах о кибербезопасности.

Эти уязвимости могут позволить злоумышленникам получить полный контроль над девайсами. Эксперты Apple по кибербезопасности посоветовали пользователям «обновить затронутые устройства», среди которых iPhone 6S и более поздние модели, несколько моделей iPad, включая 5-е поколение и более поздние версии, все модели iPad Pro и iPad Air 2, а также iMac с операционной системой macOS Monterey.

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Максим Кокунин