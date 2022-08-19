Apple предупредила об уязвимости в iPhone и iMac

Apple предупредила о наличии уязвимости в системах безопасности смартфонов iPhone, планшетов iPad и компьютеров iMac. Об этом компания сообщила в двух отчетах о кибербезопасности.

Эти уязвимости могут позволить злоумышленникам получить полный контроль над девайсами. Эксперты Apple по кибербезопасности посоветовали пользователям «обновить затронутые устройства», среди которых iPhone 6S и более поздние модели, несколько моделей iPad, включая 5-е поколение и более поздние версии, все модели iPad Pro и iPad Air 2, а также iMac с операционной системой macOS Monterey.

Фото: pxhere.com

Bloomberg на этой неделе сообщил, что Apple представит новую модельную линию своих смартфонов IPhone 14 на презентации, которая пройдет 7 сентября. Старт продаж новых смартфонов планируют запустить 16 сентября.



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Татьяна Леухина