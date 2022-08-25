СРЗП направила в правительство проект о признании Украины террористическим государством
В правительство направлен законопроект о признании Украины террористическим государством, его внесла фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), сообщил председатель фракции Сергей Миронов.
— Специальная военная операция может перерасти в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями, — заявил он.
Миронов подчеркнул, что при проведении контртеррористической операции в том числе ставится цель «уничтожения главарей банд террористических организаций», сообщает RTVI в своем telegram-канале.
Недавно член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский исчерпал практически все ресурсы для удержания внимания Запада. Все, что у него осталось, — провокации на Запорожской АЭС и ядерный терроризм.
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