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СРЗП направила в правительство проект о признании Украины террористическим государством

18:02, 25.08.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
СРЗП направила в правительство проект о признании Украины террористическим государством
Фото: кадр видео

В правительство направлен законопроект о признании Украины террористическим государством, его внесла фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), сообщил председатель фракции Сергей Миронов.

— Специальная военная операция может перерасти в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями, — заявил он.

Миронов подчеркнул, что при проведении контртеррористической операции в том числе ставится цель «уничтожения главарей банд террористических организаций», сообщает RTVI в своем telegram-канале.

Фото: duma.gov.ru

Недавно член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский исчерпал практически все ресурсы для удержания внимания Запада. Все, что у него осталось, — провокации на Запорожской АЭС и ядерный терроризм.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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