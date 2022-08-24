СК: татарстанец застрелил и закопал племянника

Сегодня Следком по РТ сообщил о раскрытии убийства 42-летнего жителя Альметьевского района. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено 22 августа в селе Новое Суркино, 54-летний дядя покойного признался — стрелял он, — сообщили «Реальному времени» в СК.



Задержанный дядя убитого на первом же допросе подтвердил подозрения в свой адрес и выдал силовикам орудие преступления — незарегистрированное охотничье ружье 16 калибра.

По версии следствия, убийство произошло после совместного распития мужчинами спиртных напитков, которое закончилось неким конфликтом между дядей и племянником. В пылу ссоры дядя достал из тайника ружье и выстрелил в племянника в упор. Затем закопал тело и продолжил распивать спиртное. Однако позже рассказал о случившемся конфликте и стрельбе родственникам.

Следователи намерены просить об аресте подозреваемого.