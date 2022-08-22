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Шведский Storytel покинет российский рынок 1 октября

22:20, 22.08.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Шведский Storytel покинет российский рынок 1 октября
Фото: pixabay.com

Шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel объявил об уходе с российского рынка с 1 октября, об этом сказано в письмах, адресованных подписчикам сервиса.

— У нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным, — указано в сообщении.

Отмечается, что клиентам вернут средства за неиспользованные дни подписки. После прекращение работы сервиса в России подписчики получат 3 месяца бесплатного доступа к книжному сервису «Литрес».

Фото: pixabay.com

В марте Storytel объявил о том, что продолжит действовать на территории России, хотя изначально заявлял о приостановке работы в России из-за событий на Украине.

Представительство Storytel на территории России открылось в 2017 году. Сервис работает более чем в 25 странах мира.

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Маргарита Головатенко
ОбществоТехнологии

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