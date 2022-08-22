Победители конкурса по созданию комфортной среды в малых городах получат 70—95 млн рублей

Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» Минстроя России прошел в Тамбове. Представители 170 городов из 40 регионов РФ рассмотрели вопросы городского развития — формирование водно-зеленых каркасов, дизайн-кода городов, и обсудили последние тенденции в сфере формирования комфортной городской среды.

Участие в мероприятии принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Он ознакомился с экспозицией выставочной части форума, в частности, на стенде Минстроя России глава Министерства Ирек Файзуллин представил ему общие результаты Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды за 6 лет проведения конкурса. Они ознакомились с уже реализованными в малых городах и исторических поселениях проектами-победителями прошлых лет и заявками этого года.

Ключевым событием форума стала церемония награждения победителей конкурса проектов создания комфортной городской среды. В нем могли участвовать города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Награды получили 160 проектов, они будут реализованы в 2023—2024 годах. Каждому победителю полагается премия от 70 до 95 млн рублей. Победителей наградил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Главная задача Всероссийского конкурса — это поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей и развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений создаются современные, комфортные общественные пространства, которые сохраняют национальный характер и локальные особенности территорий», — заявил Ирек Файзуллин. Он сообщил, что победителями конкурса за время его существования стали 478 муниципальных образований. Выбрано 560 объектов — парки, набережные, площади улицы и пешеходные зоны. 337 проектов уже реализовано, создано свыше 13 тыс. рабочих мест.

До конца года будет проведен еще один конкурс — среди городов с населением до 200 тыс. человек. Потенциальными участниками станут свыше 1 тыс. муниципальных образований, среди которых определят 80 победителей. Средний размер гранта на реализацию самых успешных проектов увеличится на 30% — до 80 млн рублей.

В 2023 году финансирование конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды вырастет в два раза — до 20 млрд рублей.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой Проектной Дирекции Минстроя России