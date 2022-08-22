В Татарстане увеличат субсидии на проезд, покупку лекарств и другие ежемесячные выплаты

Фото: Дмитрий Резнов

В Татарстане с 1 января 2023 года увеличатся субсидии на проезд и покупку лекарств, а также другие ежемесячные выплаты, выяснило «Реальное время». Их размеры пока не утвердили, они прописаны на уровне проекта постановления кабмина республики.

Так, с начала следующего года субсидия на проезд детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам, проходящим обучение в школах и колледжах «до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет» из многодетных семей, вырастет до 354 рублей. В этом году она составляет 333 рубля.

Субсидия на покупку лекарств для ребенка младше шести лет из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных, увеличится на девять рублей. С начала следующего года она будет выплачиваться в размере 157 рублей.

Фото: Ринат Назметдинов

Ежемесячное пособие семьям с детьми, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Татарстане, вырастет:

на ребенка в возрасте до 16 лет (на обучающегося в общеобразовательной организации до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет) — с 362 до 385 рублей;

на ребенка одинокой матери — с 955 до 1 014 рублей;

на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, когда их взыскание невозможно — с 540 до 573 рублей;

на ребенка военнослужащих, проходящих службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата и матроса, а также в случае нахождения отца ребенка в военном образовательном учреждении профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной службы — с 540 до 573 рублей.

На обеспечение питанием учеников и студентов государственных и муниципальных школ и сузов ежедневно будет выдаваться 8,8 рубля. В этом году сумма составляет 8,3 рубля.

Постановление кабмина Татарстана, которым утверждались ежемесячные денежные и иные виды выплат на 2022 год, подписано премьер-министром Алексеем Песошиным в сентябре прошлого года. Контроль за его исполнением возложен на Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

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Татьяна Демина