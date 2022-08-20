В центре Гамалеи допустили, что количество выявляемых в сутки случаев COVID-19 может достигнуть цифр зимы

В России количество выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусом может достигнуть показателей прошедшей зимы. Такое мнение выразил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

— При той массовости, которую дают новые виды «омикрона», число жертв может вырасти. По суточному количеству заболевших мы можем достигнуть показателей зимы, — приводит ТАСС его слова.

Ученый выразил надежду, что количество летальных исходов из-за коронавируса, выявляемых в сутки, не достигнет показателей прошедшего зимнего сезона.

— Тем более что штамм не такой вирулентный, а также в России присутствует определенная иммунная прослойка, — отметил Гинцбург.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила ранее, что коронавирус становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ. В осенне-зимний период наблюдается максимальный подъем заболеваемости COVID-19, как и целого ряда ОРВИ и гриппа. Летом же заболеваемость ниже.



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Татьяна Леухина