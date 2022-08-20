АТОР: Таиланд увеличит срок безвизового пребывания туристов с октября

Срок безвизового пребывания в Таиланде иностранных туристов увеличится с октября текущего года с 30 до 45 дней, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).



Так, срок безвизового въезда увеличится с 30 до 45 дней на период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru

Туроператоры решение оценили позитивно, но отметили, что оно не окажет значительного эффекта на рост организованного турпотока в королевство.

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Маргарита Головатенко