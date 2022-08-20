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АТОР: Таиланд увеличит срок безвизового пребывания туристов с октября

07:34, 20.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
АТОР: Таиланд увеличит срок безвизового пребывания туристов с октября
Фото: realnoevremya.ru

Срок безвизового пребывания в Таиланде иностранных туристов увеличится с октября текущего года с 30 до 45 дней, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, срок безвизового въезда увеличится с 30 до 45 дней на период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru

Туроператоры решение оценили позитивно, но отметили, что оно не окажет значительного эффекта на рост организованного турпотока в королевство.

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Маргарита Головатенко
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